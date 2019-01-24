Под Киевом перевернулся грузовик и повис над встречной полосой
11:50, 24 января 2019Происшествия
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Грузовик завис в нескольких метрах над встречной полосой. Водитель отделался испугом.
Грузовик ехал из Сум в Одессу / фото Сергей Марченко, Информатор
24 января на Броварской трассе произошло ДТП с участием грузовика. MAN перевернулся на бок и повис на прицепе.
Об этом сообщает Информатор. Водитель отделался испугом. MAN двигался по Броварской окружной в сторону Одессы. Он вез 20 тонн деревянных брусов из Сум. По словам водителя, его подбросило на выбоине, резко повело в сторону и перевернуло. Грузовик завис в нескольких метрах над встречной полосой. Спасатели смыли остатки бензина, который вытек из бака грузовика.
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На месте работал экипаж дорожной полиции. Водитель ожидает приезда второй фуры, в которую выгрузят дерево из прицепа, а после поставят MAN на колеса.
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