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В Киеве автоледи на Audi въехала в остановку общественного транспорта (фото)

15:19, 23 января 2019
Происшествия
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В Киеве автомобиль Audi въхал в остановку общественного транспорта / фото Киев Оперативный

Об этом сообщается на странице в Facebook "Киев оперативный".

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Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, поскольку люди успели отскочить.

"Дама на Audi не справилась с управлением и въехала в остановку общественного транспорта. К счастью, люди успели отскочить и не пострадали", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 января в Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погибли трое людей.

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Теги: #Киев#ДТП#остановка