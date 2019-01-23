В Киеве автоледи на Audi въехала в остановку общественного транспорта (фото)

В результате инцидента никто не пострадал, поскольку люди успели отскочить.

В Киеве автомобиль Audi въехал в заполненную людьми остановку общественного транспорта.

Об этом сообщается на странице в Facebook "Киев оперативный".

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Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, поскольку люди успели отскочить.

"Дама на Audi не справилась с управлением и въехала в остановку общественного транспорта. К счастью, люди успели отскочить и не пострадали", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 января в Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погибли трое людей.