В Киеве автоледи на Audi въехала в остановку общественного транспорта (фото)
15:19, 23 января 2019Происшествия
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В результате инцидента никто не пострадал, поскольку люди успели отскочить.
В Киеве автомобиль Audi въхал в остановку общественного транспорта / фото Киев Оперативный
В Киеве автомобиль Audi въехал в заполненную людьми остановку общественного транспорта.
Об этом сообщается на странице в Facebook "Киев оперативный".
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Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, поскольку люди успели отскочить.
"Дама на Audi не справилась с управлением и въехала в остановку общественного транспорта. К счастью, люди успели отскочить и не пострадали", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 22 января в Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погибли трое людей.
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