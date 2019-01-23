В центре Киева горела многоэтажка, почти 50 людей эвакуировали (фото)

В ходе тушения из дома эвакуировали 43 человека, еще троих спасли с помощью пожарной автолестницы.

Столичные спасатели вечером 22 января ликвидировали пожар в 24-этажном жилом доме на ул. Подвысоцкого, 4в (Печерский район). Жертв и пострадавших нет.

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Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в городе Киеве, служба спасения получила сообщение о пожаре в 21:11. Загорелась электропроводка с первого по одиннадцатый этажи.

В ходе тушения из дома эвакуировали 43 человека, среди которых 4 ребенка. Еще 3 человека (женщину с двумя детьми) спасли с помощью пожарной автолестницы.

В 22:45 пожар локализовали, а в 23:20 - ликвидировали. От огня сильно пострадали 7-8 этажи. Также наблюдалось сильное задымление с 11 по 22 этажи.

На месте происшествия работали 14 единиц техники и 53 бойца ГСЧС. Причины пожара установит следствие.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате пожара в частном доме погибли трое людей.