СМИ назвали вероятную причину пожара на кораблях у Керченского пролива

Судьба семи моряков с горящих кораблей остается неизвестной.

Взрыв и пожар на кораблях в районе Керченского пролива мог произойти из-за нарушения моряками техники безопасности при передаче топлива с одного судна на другое.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в службах морского поиска и спасения.

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"Предварительно взрыв прогремел при передаче топлива с танкера на второе судно. Основная версия - нарушение техники безопасности", - отметил источник.

В свою очередь, "Керчь.FM" сообщает, что по информации вахтенного матроса одного из судов, на рейде стояли два корабля и переваливали груз. Один из них, предположительно, "Маэстро" - газовоз. На одном судне произошел взрыв, из-за этого загорелось рядом пришвартованное судно. Сейчас горят оба судна.

По последним данным, в результате инцидента погибли 10 человек, 14 моряков удалось спасти. Судьба еще семи человек неизвестна.

Ранее сообщалось, что два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них произошел взрыв.

Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро", находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.