В результате пожара на кораблях возле Керченского пролива погибли 10 человек - СМИ

По имеющимся данным, спасти удалось 14 человек.

В результате пожаров, охвативших два судна у Керченского пролива, погибли не менее десяти человек.

Читайте такжеУкраинцы не пострадали в результате пожара на элитном альпийском курорте Куршевель

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в службах морского поиска и спасения. По данным агентства, спасены 14 человек.

По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии.

Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро", находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.

Ранее сообщалось, что два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв.