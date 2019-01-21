В результате пожара на кораблях возле Керченского пролива погибли 10 человек - СМИ
19:28, 21 января 2019Происшествия
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По имеющимся данным, спасти удалось 14 человек.
В результате пожара на кораблях у Керченского пролива погибли по меньшей мере 10 человек / фото kerch.fm
В результате пожаров, охвативших два судна у Керченского пролива, погибли не менее десяти человек.
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Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в службах морского поиска и спасения. По данным агентства, спасены 14 человек.
По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии.
Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро", находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.
Ранее сообщалось, что два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв.
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