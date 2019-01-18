Во Львове подростки умышленно выбросили кота с 9-го этажа и сняли это на видео
В Сети появилось видео, на котором группа молодых людей во Львове умышленно выкинули кота из окна многоэтажки.
Соответствующая запись опубликована на странице "Киев оперативный" в Facebook.
На видео видно, как несколько молодых парней поднимаются на лифте на 9 этаж жилого дома, открывают окно и выбрасывают в него кота.
Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости!
Как отмечает Главред, неравнодушные граждане нашли профили живодеров в соцсети Инстаграм.
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"Одним из живодеров оказался Богдан Тодерюк. Он зарегистрирован также в соцсети Вконтакте, где указывается, что он со Львова, родился 12 сентября 2002 года. В скайпе можно найти под ником BogdanLemberg", - пишет издание.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве возле входа на станцию метро "Дворец спорта" группа из 10-15 подростков сбила с ног мужчину и начала бить. Следующей пострадавшей стала киевлянка Илона Силенко, которая, став свидетелем инцидента, попыталась вмешаться.
Кадры поражают детской агрессией, особенно, жестокостью несовершеннолетних девушек.