Во Львове подростки умышленно выбросили кота с 9-го этажа и сняли это на видео

Неравнодушные граждане нашли профили живодеров в соцсетях.

В Сети появилось видео, на котором группа молодых людей во Львове умышленно выкинули кота из окна многоэтажки.

Соответствующая запись опубликована на странице "Киев оперативный" в Facebook.

На видео видно, как несколько молодых парней поднимаются на лифте на 9 этаж жилого дома, открывают окно и выбрасывают в него кота.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости!

Как отмечает Главред, неравнодушные граждане нашли профили живодеров в соцсети Инстаграм.

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"Одним из живодеров оказался Богдан Тодерюк. Он зарегистрирован также в соцсети Вконтакте, где указывается, что он со Львова, родился 12 сентября 2002 года. В скайпе можно найти под ником BogdanLemberg", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве возле входа на станцию метро "Дворец спорта" группа из 10-15 подростков сбила с ног мужчину и начала бить. Следующей пострадавшей стала киевлянка Илона Силенко, которая, став свидетелем инцидента, попыталась вмешаться.

Кадры поражают детской агрессией, особенно, жестокостью несовершеннолетних девушек.