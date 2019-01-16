В полиции прокомментировали жестокое избиение прохожего в центре Киева группой подростков

Граждан, которые узнали правонарушителей на распространенных в соцсетях видео и фото, просят обратиться к правоохранителям.

Полиция устанавливает участников драки возле станции метро "Дворец спорта", которая произошла вечером 15 января.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, следователи квалифицируют действия участников инцидента как хулиганство.

"К правоохранителям обратилась женщина, которая стала свидетелем происшествия. Она рассказала, что вечером увидела, как группа неизвестных бьет мужчину около торгово-развлекательного центра на площади Спортивной", - заявили в полиции.

Также сказано, что эта женщина вмешалась в конфликт, чтобы прекратить его, но участники драки несколько раз ее толкнули. По ее словам, в драке участвовали подростки. "После этого все участники с места происшествия скрылись", - отметили в полиции.

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Через несколько минут женщина на станции метро указала на трех подростков, которых правоохранители пригласили в комнату полиции с целью установления причастности к указанному происшествию.

В настоящее время в столичную полицию не поступали официальные заявления от пострадавшего, правоохранители устанавливают его личность.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители изучают видео с места инцидента для установления всех участников и причин инцидента.

Также полицейские обращаются с просьбой ко всем гражданам, которые узнали правонарушителей с видео и фото, размещенных в социальных сетях и СМИ, обращаться по телефону 102 или 0997170043.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева, в районе станции метро "Дворец спорта", группа подростков жестоко избила прохожего. Отмечалось, что этот случай не единичный. 2 января эти же подростки на том же месте напали на мужчину с мальчиком-подростком. Также сообщается, что эту компанию неоднократно замечали возле Дворца спорта за распитием алкогольных напитков.