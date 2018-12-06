В Польше обнаружили нелегальную фабрику по производству сигарет, на которой заставляли работать украинцев (видео)

На подпольном производстве работали 9 украинцев и 5 молдаван, сумма оценки обнаруженного контрафакта составляет более 2 млн евро.

Одесские правоохранители совместно с зарубежными коллегами выявили в Польше нелегальную фабрику по производству сигарет, где под принуждением работали украинцы.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, операция по выявлению нелегальной фабрики проведена международной группой в составе представителей Госпогранслужбы Украины, Пограничной службы Польши, МВД Молдовы и Европола в промышленной зоне, расположенной в Великопольском воеводстве Польши.

Мероприятия проводились под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области совместно со следственным управлением Национальной полиции в Одесской области.

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Отмечается, что на нелегальном предприятии в одном из помещений выявлено 9 граждан Украины и 5 граждан Молдовы. Также во время обыска обнаружено 13 тонн табака и более 1 тыс. ящиков сигарет, которые были упакованы под известные бренды. Сумма оценки обнаруженной в Польше продукции составляет более 2 млн евро.

«Из объяснений граждан Украины стало известно, что организаторы незаконной сделки обещали им легальное трудоустройство, однако по прибытии на территорию Польши забрали у них личные вещи, запретили звонить близким и сообщать свое местонахождение. Впоследствии их отвезли на территорию указанной фабрики, где держали в отдельном помещении более месяца», - рассказали в управлении.

Кроме того, для контроля над ними было установлено видеонаблюдение и определены два человека, которые круглосуточно находились на территории нелегальной фабрики. В результате им пришлось работать в две смены по 7 человек. За одну смену данные лица изготавливали более 100 ящиков сигарет.