В Кривом Роге обрушилось перекрытие в здании дворца культуры (видео)
В Кривом Роге вечером, 15 января, в неэксплуатируемом трехэтажном здании дворца культуры "Коксохимик" произошел обвал перекрытия между третьим этажом и кровлей на площади около 1000 квадратных метров.
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Пострадал 1 человек, его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что обрушение перекрытия произошло в 18:19 по ул. Вадима Гурова, 19.
"По состоянию на 21:20 поисковые работы завершены, погибшие и пострадавшие не обнаружены", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове возле станции метро имени Александра Масельского обрушилась конструкция недостроенного торгового павильона, пострадали три женщины.