В Харькове обрушилась крыша торгового павильона, четверо пострадавших

На место происшествия привлечено 55 человек и 15 единиц техники - обрушился недостроенный киоск.

В пятницу, 11 января, в Харькове обрушилась крыша торгового павильона, в результате пострадали четверо человек.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Разрушение кровли павильона произошло по адресу проспект Московский, 256.

"По состоянию на 20:05, в результате происшествия пострадало 4 человека. На месте происшествия привлечено 55 человек и 15 единиц. техники, из них от ГСЧС 45 чел. о/с и 11 ед. техники", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВо Львове из-за отравления угарным газом погибли двое туристов, еще двоих госпитализировали

По сообщениям местных СМИ, под давлением снега обрушился недостроенный киоск.

Ранее в оккупированной Макеевке произошло ЧП.