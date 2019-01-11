В Харькове обрушилась крыша торгового павильона, четверо пострадавших
21:15, 11 января 2019Происшествия
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На место происшествия привлечено 55 человек и 15 единиц техники - обрушился недостроенный киоск.
Под давлением снега обрушился недостроенный киоск / фото kharkiv.web2ua.com
В пятницу, 11 января, в Харькове обрушилась крыша торгового павильона, в результате пострадали четверо человек.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Разрушение кровли павильона произошло по адресу проспект Московский, 256.
"По состоянию на 20:05, в результате происшествия пострадало 4 человека. На месте происшествия привлечено 55 человек и 15 единиц. техники, из них от ГСЧС 45 чел. о/с и 11 ед. техники", - говорится в сообщении.
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По сообщениям местных СМИ, под давлением снега обрушился недостроенный киоск.
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