Гибель рабочего в Одессе: активисты провели акцию «Дельфинарий на костях» (фото, видео)

Во время митинга участники акции высыпали на асфальт груду костей животных, подчеркнув, что кости символизируют то, что высотное здание возле дельфинария «Немо» на пляже Ланжерон, «как и весь город сейчас, строится на костях людей».

В центре Одессы активисты во время акции протеста «Дельфинарий на костях» потребовали остановить стройку на Ланжероне, где 12 января из-за опрокидывания подъемного автокрана погиб рабочий.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером представители различных общественных организаций и партий пришли на Думскую площадь, к зданию мэрии.

В акции участвовали члены «Национального корпуса», «Зеленого листа», «Демократического альянса» и т. д. Они заявили, что собрались на акцию «Дельфинарий на костях», в руках общественники держали большой одноименный плакат.

Во время митинга, организованного по принципу свободного микрофона, участники протестной акции высыпали на асфальт груду костей животных, подчеркнув, что кости символизируют то, что высотное здание возле дельфинария «Немо» на пляже Ланжерон, «как и весь город сейчас, строится на костях людей».

«Корпус отеля, который активно, несмотря на непогоду и гололед, строится депутатом от «Доверяй делам» Андреем Кисловским, стоил жизни человека. Человека, который не был официально трудоустроен, и смерть, которого пытались скрыть», - заявили активисты.

Как подчеркнул представитель организации «Зеленый лист» Владислав Балинский, случившееся на Ланжероне свидетельствует о том, во время приближающихся выборов в городе будет крайне сложно обеспечить безопасность граждан. В частности, он напомнил собравшимся о том, что сотрудники частной охранной фирмы «Зевс» устроили стрельбу, когда активисты пришли на указанную стройку после гибели рабочего.

«Произошло преступление, за которое, вероятно, накажут только крановщика, который, насколько известно, отказывался работать, но его заставили», - сказал Балинский.

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По словам представителя организации «Сохраним Одессу сами» Юрия Никитина, помимо незаконности самой стройки имеет место бездеятельность сотрудников полиции, оставление человека в опасности - потерпевший, как предполагается, оставаясь живым, много часов пролежал на земле и т. д.

«Все это – результат правового нигилизма. В городе нужно менять местное самоуправление», - заявил Никитин.

В свою очередь представитель «Демократического альянса» Юрий Дьяченко заявил, что строительство на Ланжероне – «нахалстрой», и активисты уже исчерпали законные механизмы для того, чтобы эту стройку остановить.

После окончания митинга активисты подписали обращение к мэру Одессы Геннадию Труханову, в котором требуют остановить возведение высотного здания возле дельфинария.

Как сообщал УНИАН, 12 января в Одессе на стройплощадке возле дельфинария «Немо» в результате падения строительного крана погиб рабочий.

Узнав о ЧП, вечером к строительной площадке прибыли представители различных общественных организаций. На место также прибыли сотрудники полиции и представители частного охранного агентства, которые вытолкали с площадки журналистов и активистов. При этом охранники произвели несколько выстрелов в воздух. Правоохранители на стрельбу не реагировали. На следующий день стало известно, что по фактам гибели человека и стрельбы открыты уголовные производства.

В Одессе неоднократно проходили протестные акции из-за строительства высотного здания возле дельфинария «Немо».