Гибель рабочего на стройке в Одессе: стали известны подробности трагедии

Со слов работников стройки, опрокидывание крана могло произойти, в том числе из-за подвижек почвы в прибрежной зоне.

В Одессе полиция устанавливает обстоятельства гибели рабочего из-за падения крана на строительной площадке на пляже Ланжерон.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, в полицию поступило сообщение о том, что на строительной площадке возле дельфинария «Немо» в результате падения строительного крана погиб рабочий.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, узнав о ЧП, вечером к строительной площадке прибыли представители различных общественных организаций. Со слов мужчины, представившегося в качестве земляка погибшего, последний – 32-летний житель Тарутинского района Одесской области. На стройке погибший был разнорабочим.

Со слов очевидцев, ЧП произошло еще днем, но представители застройщика якобы пытались скрыть последствия случившегося, тело увезли только поздно вечером. Родственников долго не подпускали к телу. Не допустили к потерпевшему якобы и скорую помощь, прибывшую на место происшествия еще в субботу днем.

Со слов работников стройки, опрокидывание крана могло произойти, в том числе из-за подвижек почвы в прибрежной зоне.

Как сообщал УНИАН, в Одессе неоднократно происходили протестные акции из-за строительства высотного здания возле дельфинария «Немо».