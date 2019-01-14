В одном из столичных супермаркетов внезапно умер мужчина - СМИ (фото)

Тело мужчины накрыли черной клеенкой, оно продолжает лежать в отделе со сладким.

В супермаркете «Сильпо» на улице Маршала Малиновского, 34 в Киеве умер мужчина. Несмотря на то, что тело еще не вывезли из помещения, супермаркет продолжает работать в обычном режиме.

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Как сообщает «Информатор», инцидент произошел около 16:00. Погибший зашел в магазин за покупками. По словам сотрудников «Сильпо», мужчина упал в отделе сладкого и начал трястись. Работники и покупатели попытались оказать первую помощь, но он скоропостижно скончался.

На место прибыли патрульные, «скорая» и следственно-оперативная группа. Медикам оставалось лишь констатировать факт смерти. У погибшего с собой не было документов, но был телефон. Правоохранителям удалось установить имя и возраст мужчины.

Тело мужчины накрыли черной клеенкой, оно продолжает лежать в отделе со сладким. Продуктовый ряд с продуктами перекрыли тележками с обеих сторон, но супермаркет работает в обычном режиме. На месте дежурят сотрудники полиции.

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