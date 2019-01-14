На Черниговщине из-за осложнений от гриппа умерли три человека

У двух умерших лабораторными анализами выделен штамм гриппа АH1N1, который относится к разновидностям свиного гриппа.

В Черниговской области в минувшие выходные из-за осложнений от гриппа умерли три человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации.

Согласно информации, в Черниговской городской больницы №1 скончалась 32-летняя женщина. По предварительным данным, она была врачом и работала за границей, приехала из России к родственникам и заболела. Больше недели лечилась дома.

Также в Черниговской больнице №1 от вирусной пневмонии в результате гриппа умер 60-летний мужчина. Он поздно обратился за медицинской помощью.

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Еще одна больная - 48-летняя женщина - скончалась в Городнянской районной больнице. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

У женщин лабораторными анализами выделен штамм гриппа АH1N1, который относится к разновидностям свиного гриппа (пандемический).

На Черниговщине с начала нынешнего эпидсезона зафиксировано семь летальных случаев из-за осложнений, вызванных вирусными заболеваниями.

В целом по области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 8,6%.

Превышение эпидемического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Боровичском, Варвинском, Корюковском, Менском, Нежинском, Сосницком районах, г. Прилуки и Чернигов.