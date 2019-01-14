На верфи в Николаеве загорелось судно (фото)

На предприятии не функционирует объектовая пожарная часть, которая могла бы ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки.

На территории Николаевской верфи ООО «Smart Maritime Group” загорелся буксир, стоящий на стапеле.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, информация о пожаре поступила в службу спасения в 15:28. Спасатели, прибывшие на вызов, наблюдали плотное задымление машинного отделения.

Уже через 20 минут пожар был локализован на ориентировочной площади в 15 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли 4 единицы техники и 16 бойцов ГСЧС.

В управлении ГСЧС отметили, что на предприятии сокращена и не функционирует объектовая пожарная часть, которая могла бы ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской Лавре произошел пожар.