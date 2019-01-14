На верфи в Николаеве загорелось судно (фото)
18:24, 14 января 2019Происшествия
645 0
На предприятии не функционирует объектовая пожарная часть, которая могла бы ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки.
На николаевской верфи горел буксир / ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области
На территории Николаевской верфи ООО «Smart Maritime Group” загорелся буксир, стоящий на стапеле.
Читайте такжеЛиквидация пожара на химзаводе в Калуше: спасатели и медики рассказали подробности (видео)
Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, информация о пожаре поступила в службу спасения в 15:28. Спасатели, прибывшие на вызов, наблюдали плотное задымление машинного отделения.
Уже через 20 минут пожар был локализован на ориентировочной площади в 15 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли 4 единицы техники и 16 бойцов ГСЧС.
ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области
В управлении ГСЧС отметили, что на предприятии сокращена и не функционирует объектовая пожарная часть, которая могла бы ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской Лавре произошел пожар.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter