В Киеве задержали на взятке чиновника Минрегиона (фото)

Чиновник требовал 5 тысяч долларов "отката" за предоставление в аренду помещения.

Правоохранители разоблачили главного специалиста отдела управления государственной собственности Минрегиона, который требовал 5 тыс. долларов "отката" за предоставление в аренду помещения.

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Об этом говорится в сообщении Департамента защиты экономики Нацполиции.

Отмечается, что субъект хозяйствования должен был передать деньги определенному им человеку. Однако, правоохранители не уточняют про какое помещение идет речь.

В пятницу служащий был задержан. Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, ранее пойманный на взятке закарпатский пограничник пытался съесть 200 долларов.