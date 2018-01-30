Пограничника наградили премией в 10 тысяч гривень за отказ от взятки в 5 тысяч (видео)
Инспектора Государственной пограничной службы Украины Дмитрия Перендишиди, который отказался от взятки в 5 тысяч гривень, наградили премией в 10 тысяч гривень.
Об этом в Facebook сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.
«Министр (министр внутренних дел Украины Арсен Аваков – ред.) отметил инспектора пограничной службы Краматорского отряда прапорщика Дмитрия Перендишиди, который получил премию 10 тысяч гривень за отказ от взятки 5 тысяч гривень», - написал он в Facebook.
Награждение пограничника состоялось в ходе расширенного заседания коллегии Госпогранслужбы, в котором принял участие глава МВД.
В апреле прошлого года сообщалось, что должностные лица ГПСУ получили полмиллиона гривень взятки при сооружении "Евростены".