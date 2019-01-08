В Одессе при тушении пожара в гаражном кооперативе обнаружены двое погибших мужчин (фото)

В настоящее время устанавливаются личные данные погибших, а также причина гибели.

Сегодня в Одессе во время тушения пожара в гаражном кооперативе обнаружены двое погибших мужчин.

Читайте такжеНа Харьковщине во время пожара погибли младенец и его 17-летняя мать

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, в 14.08 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на территории поселка Шевченко начался пожар в гаражном кооперативе.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит автомобиль и одноэтажный гараж. Пожар полностью ликвидирован в 14.40 на площади 5 кв. м.

«Во время тушения пожара обнаружены двое погибших мужчин», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время устанавливаются личные данные погибших, а также причина гибели.

Правоохранители проводят соответствующие неотложные мероприятия.