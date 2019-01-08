В Одессе при тушении пожара в гаражном кооперативе обнаружены двое погибших мужчин (фото)
18:02, 08 января 2019Происшествия
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В настоящее время устанавливаются личные данные погибших, а также причина гибели.
Спасатели установили, что горит автомобиль и одноэтажный гараж \ Фото ГУ ГСЧС в Одесской области
Сегодня в Одессе во время тушения пожара в гаражном кооперативе обнаружены двое погибших мужчин.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, в 14.08 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на территории поселка Шевченко начался пожар в гаражном кооперативе.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит автомобиль и одноэтажный гараж. Пожар полностью ликвидирован в 14.40 на площади 5 кв. м.
«Во время тушения пожара обнаружены двое погибших мужчин», - сообщили в пресс-службе.
Во время тушения пожара обнаружены двое погибших мужчин \ Фото ГУ ГСЧС в Одесской области
В настоящее время устанавливаются личные данные погибших, а также причина гибели.
Правоохранители проводят соответствующие неотложные мероприятия.
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