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В Одессе при тушении пожара в гаражном кооперативе обнаружены двое погибших мужчин (фото)

18:02, 08 января 2019
Происшествия
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Спасатели установили, что горит автомобиль и одноэтажный гараж \ Фото ГУ ГСЧС в Одесской области

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, в 14.08 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на территории поселка Шевченко начался пожар в гаражном кооперативе.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит автомобиль и одноэтажный гараж. Пожар полностью ликвидирован в 14.40 на площади 5 кв. м.

«Во время тушения пожара обнаружены двое погибших мужчин», - сообщили в пресс-службе.

Во время тушения пожара обнаружены двое погибших мужчин \ Фото ГУ ГСЧС в Одесской области

В настоящее время устанавливаются личные данные погибших, а также причина гибели.

Правоохранители проводят соответствующие неотложные мероприятия.

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Теги: #Одесса