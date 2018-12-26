Пассажирский автобус Киев - Варшава загорелся на ходу (фото, видео)

Пассажиры самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарных.

В Волынской области во время движения загорелся автобус международного сообщения в направлении Киев – Варшава.

Согласно сообщению ГСЧС, пожар возник около 02:54 25 декабря в двухэтажном автобусе Neoplan на трассе М 07 "Ковель – Киев" вблизи остановки с. Марьяновка Ковельского района.

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"Автобус следовал по маршруту "Киев – Варшава", на момент возникновения пожара внутри находилось 10 человек (7 пассажиров и три человека экипажа)", – сказано в сообщении.

В информации уточняется, что пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство до прибытия пожарных. Никто из них не пострадал.

Как отмечается, возгорание ликвидировали около часа. В результате пожара были уничтожена внутренняя облицовка автобуса, отсек двигателя, некоторые вещи и документы водителей и пассажиров. Причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в Киеве горел трехэтажный частный дом.