Жестокое убийство студенток в Харькове: полиция Турции задержала подозреваемого (фото, видео)

Молодого человека задержали в Стамбуле.

Сегодня, 5 января, в Стамбуле задержали гражданина Турции, который подозревается в убийстве двух иностранных студенток в Харькове.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Сегодня турецкая полиция в Стамбуле задержала гражданина Турции, 1998 г. р., подозреваемого в совершении в конце прошлого года жесткого убийства двух иностранных студенток по месту их временного проживания в Харькове", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 3 января около 9:30 в Киевский отдела полиции обратился 19-летний парень с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета.

По его словам, студентки с 31 декабря 2018 года не отвечали на телефонные звонки.

В съемной квартире по улице Валентиновской работники полиции обнаружили тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.