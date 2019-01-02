На Харьковщине задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии «заминировал» местный отдел полиции

Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель поселка Хотомля.

В Харьковской области правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, будучи в нетрезвом состоянии, «заминировал» местный отдел полиции.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель поселка Хотомля.

Согласно сообщению, 1 января в 19:23 в полицию поступила информация от неизвестного мужчины о том, что Волчанский отдел полиции заминирован.

Читайте такжеВ Одессе задержали мужчину, который вчера «заминировал» ж/д вокзал и автостанцию «Привоз»

По адресу выезжали специалисты взрывотехнической и кинологической служб.

Правоохранители осмотрели трехэтажное здание. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность злоумышленника - 23-летнего парня.

«Как выяснилось, он в компании друзей употреблял спиртные напитки, а потом с мобильного позвонил на линию «102» и сообщил о минировании районного отдела полиции. Объяснить свои действия работникам полиции мужчина не смог», - говорится в сообщении.

Следователем открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в начале декабря в Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители задержали неработающего 36-летнего местного жителя, который 6 декабря по телефону сообщил о заминировании воинской части в Центрально-Городском районе.