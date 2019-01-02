Жестокое убийство семьи в Виннице: следователи назвали ключевую версию трагедии

Подозреваемый насмерть забил своих родных молотком.

Правоохранители определились с основной версией убийства семьи в Виннице - подозреваемый мог лишить жизни своих родных из-за длительного семейного конфликта.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Винницкой области, 1 января задержанному 30-летнему винничанину объявили о подозрении в совершении умышленного убийства четырех человек, среди которых его мать, бывшая жена и двое малолетних детей.

"Следствием отрабатывались все возможные версии трагедии, в результате которой погибла семья. Проведенные следственные и оперативные мероприятия позволили определиться с ключевой версией убийства – мужчина мог расправиться с бывшей женой из-за длительного конфликта. Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. Следовательно, по предварительной информации следствия, подозреваемый мог убить родных людей во время очередной ссоры", - говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Он предоставил следователям информацию, где выбросил молоток, которым наносил сметрельные удары. Полицейские отыскали и изъяли орудие преступления.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря в Виннице в квартире убили четырех человек, среди которых двое малолетних детей.

Около 15 часов правоохранители получили от диспетчера "скорой" сообщение, что в квартире нашли тела двух женщин и мальчика, а также раненного 3-летнего ребенка. В помещении находился 30-летний мужчина, который и вызвал медиков.

Погибшими оказались его 63-летняя мать, 30-летняя жена и 7-летний сын. Трехлетняя дочь впоследствии скончалась в больнице.