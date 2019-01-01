В Киеве в Протасовом Яру произошел пожар (фото)

Огонь распространился на площади 40 кв. м.

На ул. Протасов Яр в Киеве произошел пожар в деревянном здании проката лыж. Сообщении о пожаре поступило к спасателям в 14.02.

Как сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, огонь распространился на площади 40 кв. м.

"В 14:29 пожар на площади 40 кв. м локализовали, в 14:35 – ликвидировали. Обошлось без пострадавших. На месте работало 2 пожарных машины и 10 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Причины пожара пока не известны, их устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге в результате пожара в доме пострадали 2 человека.