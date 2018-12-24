На Днепропетровщине погиб депутат из "Видродження" - СМИ

По данным ЦИК, в 2016 году Александр Грушка был избран депутатом Криничанского райсовета от партии «Видродження».

В Криничанским районе Днепропетровской области в результате разбойного нападения погиб депутат районного совета Александр Грушка.

Информацию об этом Радио Свобода в понедельник подтвердили источники в районной власти.

По информации источников, инцидент произошел в ночь на 22 декабря, похоронили погибшего 23 декабря.

В то же время в областной полиции никаких данных о личности погибшего не разглашают. По информации полиции, во время разбойного нападения в Криничанским районе Днепропетровской области злоумышленники убили хозяина частного дома и завладели имуществом его семьи.

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По предварительным данным полиции, нападавших было трое, на них были балаклавы. Злоумышленники угрожали хозяину, его жене и дочери ножом и предметом, похожим на пистолет.

Жена получила легкие телесные повреждения, мужчина – ножевое ранение, от которого скончался в больнице.

Полиция сообщила, что открыла уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) и частью 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

По данным ЦИК, в 2016 году Александр Грушка был избран депутатом Криничанского райсовета от партии «Видродження». Правоохранители не сообщают, связывают ли инцидент с деятельностью погибшего.