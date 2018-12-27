В Виннице в троллейбусе разорвало колесо, пострадали три человека

На месте происшествия на данный момент работают правоохранители.

В центре Винницы, на улице Соборной, сегодня, 27 декабря, около 10:00 у одного из троллейбусов разорвало колесо, в результате чего пострадали три человека.

Читайте такжеВ Запорожье в ДТП с участием маршрутки погиб ребенок, еще шесть человек пострадали

Об этом изданию «Вінниця.info» рассказали в отделе коммуникаций ГУ НП Винницкой области.

«У троллейбуса лопнуло внутреннее колесо. Из-за этого в салоне оторвалась крышка люка на полу, травмировав ноги пассажирам. В больницу госпитализировали трех человек, у двоих подозрения на переломы, у женщины – травма», - говорится в сообщении.

На месте происшествия на данный момент работают правоохранители.

Как сообщал УНИАН, на трассах Киевской области произошло два ДТП с участием маршрутных автобусов с пассажирами. По предварительным данным, пострадали около 15 пассажиров, все они госпитализированы.