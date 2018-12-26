В электричке «Львов-Здолбунов» устроили драку, пострадала женщина-полицейский

Капитан полиции госпитализирована, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы тела.

На Львовщине группа лиц устроила драку в пригородном поезде сообщением "Львов - Здолбунов". Один из участников потасовки нанес телесные повреждения полицейской, которая прибыла на вызов в составе группы реагирования.

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Как сообщается на сайте нацполиции Львовской области, днем 25 декабря правоохранители получили сообщение о драке и хулиганских действиях в электричке. Поезд, в первом вагоне которого находятся правонарушители, прибывал на станцию в пгт Красное.

На место оперативно прибыла группа реагирования патрульной полиции. Во время установления всех обстоятельств происшествия и лиц правонарушителей, один из участников драки внезапно нанес полицейской удары по лицу и голове.

Капитана полиции госпитализирована, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы тела.

Нападавшего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 47-летний житель Бусского района. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Правоохранители установили личности всех причастных к совершению хулиганских действий в поезде. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа", которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы) и по ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство, - санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет).

Ранее сообщалось, что в Киеве попытка украсть елку переросла в драку - в ход пошли ножи и топоры.