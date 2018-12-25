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В Киеве попытка украсть елку переросла в драку - в ход пошли ножи и топоры (видео)

18:56, 25 декабря 2018
Происшествия
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В Киеве задержали похитителей новогодней елки / Информатор

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Как сообщает "Информатор", конфликт произошел около трех часов ночи 25 декабря. Его участниками стали продавцы елок и местные жители. 

Так, продавец сидел в машине и следил за деревьями. В этот момент двое неизвестных подошли к товару и начали что-то высматривать. Когда продавец подошел к мужчинам началась драка. Неизвестные пытались нанести мужчине ножевые ранения, но он защищался топором. 

Также нападавшие распылили перцовый баллон ему в лицо, а в ходе конфликта продавцу повредили его машину. 

Один из свидетелей инцидента позвонил в полицию, на место прибыли патрульные. Грабители пытались сбежать с елкой, но их задержали. Обошлось без пострадавших. 

Мужчина отказался писать заявление на грабителей, но на них будут составлены административные материалы за хулиганство.

Ранее сообщалось, что на улице Дерибасовской в центре Одессе на глазах у детей подрались два Деда мороза.

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Теги: #Киев#драка#елка