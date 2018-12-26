Прибывшие на место инцидента скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов могли лишь констатировать смерть.

В Киеве погиб мужчина, поскользнувшись на льду.

Соответствующий пост размещен в сообществе «Х..вый Киев» в Telegram.

Отмечается, что трагедия произошла на Борщаговке – по адресу Симиренко, 2/19.

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Известно, что человек шел по тротуару и поскользнулся на непосыпанной дорожке. По некоторым данным, он разбил голову и скончался на месте.

Прибывшие на место инцидента скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов могли лишь констатировать смерть.

Необходимо отметить, что сообщение о гибели мужчины появилось 25 декабря около 11:30. Вероятно, несчастный случай также произошел вчерашним утром.