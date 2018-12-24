В Одесской области во время пожара погиб больной ДЦП 9-летний мальчик (фото)

Пожар возник в результате возгорания одежды, которая сушилась над печью. 9-летний ребенок сам был дома.

В Арцизском районе Одесской области во время пожара в частном доме погиб ребенок-инвалид.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло 23 декабря, около 22.00, в селе Делень.

Предварительно установлено, что пожар возник в результате возгорания одежды, которая сушилась над печью. В это время глава семейства находился в соседнем районе области, куда отправился по делам, а мать с двумя младшими детьми пошла к соседям за молоком.

«В доме находился только больной ДЦП 9-летний сын. По словам женщины, она отлучилась ненадолго. Когда вернулась, дом был заполнен дымом, а в комнате горела одежда, упавший с веревки на печь, и расположенное рядом кресло», - рассказали в полиции.

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Женщина своими силами потушила огонь. Мертвого сына она обнаружила под кроватью, куда он, очевидно, сполз, прячась от огня и дыма. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения.

Как сообщили сельский председатель и местные жители, данная семья благополучная, родители добросовестно выполняют родительские обязанности.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей) Уголовного кодекса Украины.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.