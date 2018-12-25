В прифронтовой Марьинке от взрыва в доме погибла женщина (видео)

Маленький сын погибшей смог спастись лишь чудом.

В Марьинке Донецкой области в результате взрыва в жилом доме погибла женщина, ее 7-летний сын чудом спасся.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что дом, где произошла трагедия, находится лишь в километре от передовой. Когда произошел взрыв, соседи решили, что его причиной стал снаряд.

Когда они выбежали на улицу, то увидели во дворе испуганного мальчика – маленький Кирилл выпрыгнул на улицу через окно. Соседи нашли его на крыльце, ребенок пыталась позвонить папе.

"Он настолько испуган был, в одной футболке, в тапочках выскочил. Я его скорее в пальто, домой: что случилось, где мама? - Мама там, дома", - рассказывают очевидцы.

44-летняя женщина от пожара попыталась спрятаться в ванной, там ее тело и нашли спасатели, когда тушили огонь. Предварительная причина трагедии – утечка газа из двух баллонов, при помощи которых семья готовила пищу. Сами баллоны, однако, не взорвались.

Муж погибшей говорит, что в этой трагедии нет виновных.

"Вы же сами прекрасно понимаете, что мы вынужденно пользовались именно газовыми баллонами", - указал он.

В Марьинке, как и во многих других прифронтовых населенных пунктах, нет централизованного газоснабжения, так как все трубы побиты осколками. Поэтому в каждом доме здесь есть хотя бы один газовый баллон. Люди убеждают, что пользоваться ими умеют все, но подобные трагические случаи в прифронтовой зоне происходят каждый год.

В октябре сообщалось, что во время обстрела боевиками города Марьинка ранение получил мужчина, который находился на собственном приусадебном участке.