Во время обстрела боевиками Марьинки ранен мирный житель
Во время обстрела боевиками города Марьинка получил ранение мужчина, находившийся на собственном приусадебном участке.
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Об этом говорится в заметке на странице операции Объединенных сил в Facebook.
«Украинская сторона СЦКК сообщает: вооруженные формирования Российской Федерации продолжают пренебрегать безопасностью, жизнью и здоровьем гражданского населения. В районе Марьинки вражеская пуля нанесла ранение мирному жителю», - говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 октября к украинской стороне СЦКК поступила информация об очередном обстреле боевиками Марьинки. «Огонь велся с направления оккупированного поселка Трудовские. В результате обстрела получил сквозное пулевое ранение нижней конечности местный житель, гражданин Б., 1978 года рождения, который в момент попадания в него бандитской пули находился на собственном приусадебном участке», - сообщили в СЦКК.
Отмечается, что в настоящее время раненый находится в районной больнице Курахово.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 21 октября, в районе проведения операции Объединенных сил трое украинских военнослужащих получили ранения. Оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских бойцов, при этом трижды применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.