Адвокату Рыбину, защищавшему Рубана и Ежова, сожгли автомобиль (фото, видео)

Адвокат известен тем, что представляет в основном интересы лиц, которые подозреваются в сотрудничестве с РФ против Украины.

Адвокату Валентину Рыбину сожгли автомобиль. Как он сообщил в Facebook, это произошло сегодня.

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Из видео, которое размещено в соцсети, становится понятно, что автомобиль был в подземном паркинге.

Кроме того, в комментариях сказано, что автомобиль не был застрахован.

Адвокат Рыбин известен тем, что преимущественно представляет интересы лиц, которые подозреваются в сотрудничестве с РФ против Украины. В частности, он представлял интересы руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, бывшего переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, а также российского диверсанта Александра Александрова.

Он также ранее защищал бразильца Рафаэля Лусварги, который обвиняется в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях, воевавшего на стороне боевиков «ДНР».