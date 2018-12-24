Адвокату Рыбину, защищавшему Рубана и Ежова, сожгли автомобиль (фото, видео)
Адвокату Валентину Рыбину сожгли автомобиль. Как он сообщил в Facebook, это произошло сегодня.
Читайте такжеСуд продлил Рубану арест еще на два месяца
Из видео, которое размещено в соцсети, становится понятно, что автомобиль был в подземном паркинге.
Кроме того, в комментариях сказано, что автомобиль не был застрахован.
Адвокат Рыбин известен тем, что преимущественно представляет интересы лиц, которые подозреваются в сотрудничестве с РФ против Украины. В частности, он представлял интересы руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, бывшего переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, а также российского диверсанта Александра Александрова.
Он также ранее защищал бразильца Рафаэля Лусварги, который обвиняется в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях, воевавшего на стороне боевиков «ДНР».