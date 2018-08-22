Дело "переводчика-шпиона из Кабмина": прокурор рассказал о фотографиях встречи обвиняемого с агентом РФ

В конце прошлого года СБУ заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах российских спецслужб.

Голосеевский районный суд города Киева перенес на 3 сентября рассмотрение уголовного производства против Станислава Ежова - бывшего переводчика премьер-министра Украины, которому инкриминируют государственную измену.

Как передает корреспондент УНИАН, судья была вынуждена объявить перерыв в заседании до 3 сентября из-за слабой подготовленности прокурора Алексея Вдовиченко.

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Во время выступления Вдовиченко заявил, что у следствия есть доказательства, а именно фотографии, на которых зафиксировано, как Ежов встречается в ресторане с сотрудником ГРУ генштаба вооруженных сил России.

На решение суда о переносе судебного заседания из-за неподготовленности прокурора уже отреагировали в ГПУ, в частности, пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook написал: «Некоторые лица через СМИ поспешно распространили недостоверную и искаженную информацию о якобы неподготовленности стороны обвинения в производстве о госизмене Ежова». Лысенко утверждает, что сегодня суд только определился с процедурой исследования доказательств, а затем принял решение об объявлении перерыва до 3 сентября.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. По данным заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, Ежов собирал информацию по заданию ГРУ генштаба вооруженных сил России.

В Кремле заявили, что читали новость о задержании чиновника секретариата Кабмина Украины, но конкретной информацией не располагают.

30 июля 2018 года стало известно, что дело Ежова будет рассматривать Голосеевский районный суд города Киева. Ежов обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.