На Полтавщине перевернулась маршрутка с 15 пассажирами
На автодороге «Сумы-Ромны-Пирятин» вблизи села Красное Полтавской области сегодня перевернулась маршрутка, в который находились 15 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облуправления полиции Полтавской области, водитель маршрутного такси «Мерседес-Спринтер» сообщением «Киев-Сумы» не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет.
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Трое пассажиров получили незначительные телесные повреждения. Им оказана помощь на месте происшествия. Один человек доставлен в больничное учреждение.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
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