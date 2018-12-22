На рождественской ярмарке во Львове произошел взрыв, есть пострадавшие (видео)

Один человек в тяжелом состоянии (с осколками) и еще двое сильно обожженные.

В центре Львова сегодня, 22 декабря, в результате пожара в деревянном домике на Рождественской ярмарке пострадали три человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, в 13.23 в полицию поступила информация о пожаре в деревянном домике на проспекте Свободы, на территории Рождественской ярмарки.

«В настоящее время известно, что за помощью к медикам обратилось три человека», - сообщили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пожар локализован, спасатели продолжают ликвидацию возгорания. Количество пострадавших и характер полученных травм устанавливаются.

Как сообщил в Facebook координатор ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, предварительно - произошел взрыв в домике, где проводилась торговля блюдами - «реберная».

«22 декабря в 13:15 на проспекте Свободы, возле Оперного, взорвалась будка "реберной", есть пострадавшие. Один человек в тяжелом состоянии (с осколками) и еще двое сильно обожженные», - сообщает Зинкевич.

На данный момент на месте происшествия работают силовики, спасатели и специалисты других служб.

Как сообщают очевидцы, в момент взрыва (пожара), на территории рождественского ярмарка находилось много людей.

Как сообщал УНИАН, с 7 декабря по 20 января 2019 во Львове будет работать рождественская ярмарка на проспекте Свободы (от Львовского национального академического театра оперы и балета им. С. Крушельницкой к памятнику Т. Шевченко) и на площади Рынок возле городской Ратуши (западная и восточная стороны). Ярмарка проходит в деревянных домиках.