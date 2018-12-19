В Тернополе в собственной квартире сгорел 96-летний народный артист Украины

Петр Ластивка сыграл более 100 ролей.

В Тернополе в собственной квартире на улице Котляревского во время пожара погиб народный артист Украины Петр Ластивка, которому в этом году исполнилось 96 лет.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, сообщение о пожаре поступило 18 декабря в 11:07. Было установлено, что пожар возник в квартире жилого дома. В 11:41 спасателям удалось локализовать огонь, а в 11:55 полностью ликвидировать. На месте пожара было обнаружено тело гражданина.

Кроме этого, работникам скорой медицинской помощи передали потерпевшего с признаками отравления продуктами горения. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 12 м. кв.

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Как сообщает сайт города Тернополь, в пожаре погиб народный артист Украины Петр Ластивка.

«18 декабря в Тернополе, в собственном доме, в результате пожара (от короткого замыкания электропроводов) на 97 году жизни погиб народный артист Украины, легенда Тернопольского драмтеатра Петр Трофимович Ластивка», - говорится в сообщении.

Как сообщает "20 минут", Петр Ластивка (старший) родился 5 июня 1922 года (хотя праздновал 5 июля) в с. Савинцы, сейчас Рокитнянского района Киевской области.

Актер, литератор, заслуженный артист УССР (1972), народный артист УССР (1980), муж актрисы Божко-Ластивки Марии и отец актера и режиссера Петра Ластивки. Участник Второй мировой войны — гвардии лейтенант, разведчик парашютно-десантных войск.

Окончил школу киноактера при Киевской киностудии художественных фильмов (1949, ныне киностудия им. А. Довженко). Работал в Закарпатском и Черниговском музыкально-драматическом театрах. 1960-1988 — актер Тернопольского музыкально-драматического театра (ныне академический театр). Сыграл более 100 ролей.