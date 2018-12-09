В Киеве умер известный театральный актер

У 27-летнего Тараса Мельничука диагностировали рак крови.

В Киеве скончался 27-летний театральный актер Тарас Мельничук.

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Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины, у него диагностировали острый миелоидный лейкоз (рак крови).

«8 декабря ушел из жизни актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, который на протяжении длительного времени боролся со страшным диагнозом - острым миелоидным лейкозом (раком крови)», - говорится в сообщении

После завершения учебы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, Мельничук активно работал в театре и на телевидении. В 2013 году он стал актером Киевского академического театра юного зрителя на Липках.

Среди лучших его работ, в частности, такие спектакли как «Снежная королева», «Ревизор», «Ромео и Джульетта», «Сон» и другие.

«Министерство культуры выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам с невосполнимой утратой - смертью талантливого украинского актера. Светлая ему память...», - отметили в ведомстве.

5 декабря сообщалось, что в возрасте 93 лет умер известный украинский актер театра и кино, народный артист Украины Николай Рушковский.