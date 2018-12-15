Появились подробности катастрофы истребителя Су-27 близ Житомира

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла в 1,5 километрах от полосы, самолет упал с высоты 70 метров.

Истребитель Су-27 упал на военном аэродроме в пгт Озерное вблизи Житомира. Об этом сообщил по телефону источник в поселковом совете Озерного. "По предварительным данным, трагедия произошла в 1,5 километрах от полосы, самолет упал с высоты 70 метров", - отметил источник. Читайте такжеКатастрофа истребителя Су-27 под Винницей: волонтеры рассказали о погибшем пилоте (видео) По его данным, самолет выполнял плановые полеты. Командование Воздушных сил пообещало позже сообщить подробности катастрофы. Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, около 15.00 на Житомирщине во время захода на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб. Других подробностей катастрофы Генштаб Вооруженных сил не предоставил.

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