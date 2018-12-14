Эхо войны: у киевлянина нашли 3,5 тысячи патронов и 4 килограмма взрывчатки

46-летний киевлянин на протяжении двух лет из зоны проведения Антитеррористической операции привозил с собой разные образцы оружия.

На Киевщине ликвидирован арсенал оружия и взрывчатки - изъято 3,5 тысячи патронов различного калибра, гранатометы и более 4 кг взрывчатки.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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Установлено, что 46-летний киевлянин на протяжении двух лет из зоны проведения Антитеррористической операции привозил с собой различные образцы стрелкового оружия, боеприпасов и средств поражения, которые хранил в одном из домов села Красиловка Броварского района.

Сотрудники полиции изъяли у него 3,5 тысячи патронов различного калибра, гранаты Ф-1, РГД-5, РГ-42 в количестве 67 штук, 2 ручных противотанковых гранатомета, 3 пусковых двигателя к РПГ-7, 16 выстрелов к подствольным гранатометам, 26 запалов к ручным гранатам, большое количество запалов к минам. Также изъяты тротиловые шашки, общим весом 3,2 кг, килограмм пластида, шнуры для детонации длиной около 10 м.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас полицейские проверяют его на причастность к совершению других преступлений. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1. ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения мужчине и избрания ему меры пресечения – содержание под стражей.