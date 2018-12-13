На Сумщине украинец пытался вывезти в Россию пулемет

Детали пулемета были скрыты в разных частях автомобиля.

На Сумщине правоохранители пресекли попытку незаконной переправки через государственную границу Украины с Российской Федерацией пулемета.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС в Сумской области, спрятанное оружие в одном из автомобилей, который двигался на выезд в Россию, таможенники вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в области и пограничной службы обнаружили на таможенном посту «Бачевск» 12 декабря.

«В зону таможенного контроля заехал автомобиль, на котором следовал украинец в направлении выезда с территории Украины. Формой прохождения зоны таможенного контроля выбрал «зеленый коридор». Во время детального осмотра багажного отделения и салона автомобиля найдены детали пулеметного оружия», - отмечает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, все комплектующие были размещены в разных частях автомобиля. В частности, в баллоне газовой установки были спрятаны комплектующие к треноге, в задних дверях авто - пулеметные ручки, под ковриком водителя - бронещит, под капотом - лапы к треноге, в переднем бампере - тело и макет ствола. Таким образом, все детали оружия сокрыты от таможенного контроля.

На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.

Ранее пограничники обнаружили гражданина Украины, который пытался пересечь государственную границу и выехать в Россию с миллионом рублей, которые перевозил в ботинках.