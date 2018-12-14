"Холодно": в киевской мэрии неизвестные ночью разбили окна (фото)
12:45, 14 декабря 2018Происшествия
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Об этом сообщил руководитель по делам секретариата Киевсовета Игорь Хацевич.
Судя по всему, окна КГГА забросали камнями / Игорь Хацевич в Facebook
В здании Киевской городской государственной администрации ночью разбили окна.
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Об этом сообщил руководитель по делам секретариата Киевсовета Игорь Хацевич в Facebook.
"У нас в селе в ночь на Андрея парни всегда проявляли внимание своеобразно, особенно во дворах, где жили красивые девушки. Я понимаю, что в Киевсовете и КГГА работает много красавиц, но зачем окна бить?! Холодно все-таки", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, ранее в офис схваченного оккупантами крымского адвоката Курбединова пытался проникнуть неизвестный.
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