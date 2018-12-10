В офис схваченного оккупантами крымского адвоката Курбединова пытался проникнуть неизвестный (фото)

Крымские правозащитники рассматривают инцидент как очередную попытку давления на них.

В офис группы крымских правозащитников, среди которых – схваченный российскими силовиками адвокат Эмиль Курбединов, пытался проникнуть неизвестный.

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Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк. По его словам, инцидент произошел вечером 9 декабря, в 17:00.

«В офис крымских адвокатов попытался проникнуть неизвестный. Человек в куртке, кепке, с сумкой разбил железной трубой окно в офисе адвокатов Эмиля Курбединова, Эдема Семедляева и других, попытался открыть окно и проникнуть внутрь», - указал он.

Адвокаты обратились по данному факту в полицию.

«Мы расцениваем это, как очередную попытку давления на правозащитников и независимых адвокатов в Крыму, действия одного порядка с судебным преследованием адвоката Эмиля Курбединова. На нас пытаются давить, чтобы мы не занимались своей деятельностью, используя правовые методы, а вчерашний инцидент показал, что против нас готовы использовать и неправовые методы давления», - привел Наумлюк слова юриста Назима Шеихмамбетова.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали в Крыму адвоката Курбединова. Его обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций).

7 декабря так называемый «суд» в оккупированном Симферополе приговорил Курбединова к 5 суткам административного ареста за пост в Facebook, опубликованный в 2013 году. За аналогичные посты в ВКонтакте он уже был арестован на 10 суток в январе 2017 года.