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Нужна повторная трепанация черепа: в Черкасской области избили ветерана АТО

11:29, 11 декабря 2018
Происшествия
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АТОшник возвращался с работы / фото УНИАН

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Он возвращался из Киева с работы, когда был избит неизвестными на автовокзале Умани, пишет на своей странице в Facebook пользователь Тарас Кузик.

"При падении сильно ударился головой, после чего попал в реанимацию. В Уманской городской больнице была сделана трепанация черепа... Надо сделать повторную трепанацию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в заброшенном здании вблизи железнодорожного вокзала найден мертвым воин-контрактник; документов при нем не было.

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Теги: #Умань#ветеран АТО#избиение ветерана АТО