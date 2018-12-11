Нужна повторная трепанация черепа: в Черкасской области избили ветерана АТО

АТОшник после избиения оказался в реанимации.

4 декабря 2018 года на автовокзале Умани Черкасской области избили бойца АТО Манилича Василия, жителя с. Терновка Винницкой области.

Читайте такжеНа Донбассе солдат ВСУ застрелил сержанта из автомата

Он возвращался из Киева с работы, когда был избит неизвестными на автовокзале Умани, пишет на своей странице в Facebook пользователь Тарас Кузик.

"При падении сильно ударился головой, после чего попал в реанимацию. В Уманской городской больнице была сделана трепанация черепа... Надо сделать повторную трепанацию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в заброшенном здании вблизи железнодорожного вокзала найден мертвым воин-контрактник; документов при нем не было.