В Одессе из железнодорожного вокзала эвакуировали более полутысячи человек

Людей эвакуировали из-за подозрительной сумки.

В Одессе из-за сообщения о подозрительной сумке в кассовом зале из железнодорожного вокзала эвакуировали более 500 человек.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня в 7.34 на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о том, что на вокзале «Одесса-Главная» в кассовом зале обнаружена подозрительная сумка без присмотра.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Отмечается, что более 500 человек - сотрудники и посетители вокзала были эвакуированы.

Примерно через час в ходе осмотра установлено, что в сумке находятся личные вещи. Опасные вещества и предметы не обнаружены.

Сейчас работа железнодорожного вокзала восстановлена.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Днепре "заминировали" три вокзала и метро.