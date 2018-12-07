Из помещения киевского суда сбежал подозреваемый в убийстве

Сейчас его разыскивает полиция.

В четверг, 6 декабря, в Киеве из помещения Голосеевского суда сбежал подозреваемый в убийстве.

Как отмечается, подозреваемый находился под домашним арестом, передает Громадське со ссылкой на правоохранительные органы.

Во время заседания суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако, мужчине удалось сбежать из здания суда.

"Воспользовавшись случаем, он вышел в коридор и скрылся", - сообщили в правоохранительных органах.

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Мужчину судят по подозрению в убийстве - статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас его разыскивает полиция.

Как сообщает Киев Оперативный, имя подозреваемого - Елкин Андрей Валерьевич, 1988 года рождения.

"Рост около 180 см, среднее телосложение, прямое темно-русые короткие волосы, глаза светлые", - говорится в сообщении.