В Днепре на школьном дворе 45-тонный грузовик провалился под землю (видео)
11:29, 06 декабря 2018Происшествия
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Машина упала в школьное подвальное помещение, где когда-то находилось стрельбище.
В Днепре в подвал школы провалился грузовик / скриншот видео ТСН
Во дворе одной из школ в Днепре грузовик весом 45 тонн провалился под землю.
По словам очевидцев, во дворе как раз проводили ремонтные работы – меняли бетонные плиты. А покрытие пешеходной зоны не предназначено для таких нагрузок, говорится в сюжете ТСН.
Прицеп грузовика полностью провалился в яму, над землей торчала только кабина.
Машина упала в школьное подвальное помещение, где когда-то находилось стрельбище. В результате инцидента никто не пострадал. Вытащили машину краном.
Грузовик провалился под землю на школьном дворе в Днепре
Как сообщал УНИАН, 18 ноября в Киеве пожарная машина по дороге на вызов провалилась под асфальт.
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