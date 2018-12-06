цей матеріал доступний українською

В Днепре на школьном дворе 45-тонный грузовик провалился под землю (видео)

11:29, 06 декабря 2018
Происшествия
388 0
В Днепре в подвал школы провалился грузовик / скриншот видео ТСН

По словам очевидцев, во дворе как раз проводили ремонтные работы – меняли бетонные плиты. А покрытие пешеходной зоны не предназначено для таких нагрузок, говорится в сюжете ТСН.

Прицеп грузовика полностью провалился в яму, над землей торчала только кабина.

Машина упала в школьное подвальное помещение, где когда-то находилось стрельбище. В результате инцидента никто не пострадал. Вытащили машину краном.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в Киеве пожарная машина по дороге на вызов провалилась под асфальт.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#школа#грузовик