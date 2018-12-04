"Суд" в оккупированном Крыму оставил под стражей четырех фигурантов "дела Веджие Кашка"

Подконтрольный России суд в оккупированном Симферополе оставил под стражей четырех фигурантов "дела Веджие Кашка".

Об этом сообщили адвокаты Эдем Семедляев, Айдер Азаматов и Эмиль Курбединов, соответствующая видеозапись размещена на странице общественной организации "Крымская солидарность" в Facebook.

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По словам адвокатов, так называемый "суд" продлил их подзащитным срок содержания под стражей на три месяца.

Азаматов напомнил, что Чапух сейчас находится под домашним арестом, ему также продлена мера пресечения.

Курбединов заметил, что у Аметова ухудшилось состояние здоровья, особенно он жалуется на проблемы со зрением.

Следующее заседание по делу запланировано на 19 декабря.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе крымских татар Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Им инкриминируют вымогательство средств у гражданина Турции. Во время задержания российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, позже женщина скончалась. У фигурантов этого дела серьезные проблемы со здоровьем. У Дегерменджи - хроническая астма, Чапух в СИЗО перенес микроинсульт.