Неизвестные обстреляли из ружья авто мэра Березани: полиция начала расследование

Полиция расследует этот инцидент как хулиганство.

В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые из охотничьего ружья произвели два выстрела по автомобилю городского головы города Березань Владимира Тимченко.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевщины в социальной сети Facebook.

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"Событие произошло на днях, когда чиновник ехал из города Березань в Переяслав-Хмельницкий. Во время дорожного движения неизвестные произвели два выстрела из охотничьего ружья в частное транспортное средство, в котором он передвигался, после чего скрылись", - говорится в сообщении.

В связи с этим госслужащий вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу, которая зафиксировала данное преступление.

По показаниям потерпевшего следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хулиганских действий.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Киеве задержали членов ОПГ, которые обстреляли "Киевгорстрой" из гранатомета.