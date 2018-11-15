В Киеве задержали членов ОПГ, которые обстреляли "Киевгорстрой" из гранатомета

Члены банды, которые имели навыки обращения с оружием и опыт военной службы, причастны к ряду резонансных преступлений на территории столицы.

В Киеве разоблачены и задержаны восемь членов опасной преступной группировки, которые в апреле этого года обстреляли здание "Киевгорстроя" из реактивного противотанкового оружия (РПГ).

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева, задержанные обоснованно подозреваются в совершении как минимум 8 резонансных преступлений в столице, в том числе с использованием РПГ, а также в незаконном снабжении и сбыте боеприпасов и взрывчатых веществ.

"В состав преступной группировки входили восемь человек в возрасте от 21 до 46 лет, имевшие навыки обращения с оружием или опыт военной службы. Согласно материалам следствия, в течение 2018 года члены банды совершили в Киеве ряд вооруженных нападений на предприятия и учреждения с целью препятствования их законной хозяйственной деятельности", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, на счету этой банды серия нападений на помещения ЗАО "ХК "Киевгорстрой", которые произошли в столице в апреле текущего года, когда путем умышленного поджога и обстрела с применением реактивного противотанкового оружия (РПГ) были повреждены здания указанного предприятия.

Кроме того, членами указанной преступной группировки в течение июня-октября текущего года по заказу неустановленных следствием лиц проведены масштабные поджоги торговых павильонов на ул. Декабристов и Срибнокильской, поджог шести автомобилей на проспекте Петра Григоренко и элитного автомобиля на бульваре Леси Украинки. Также участникам банды инкриминируется участие в рейдерском захвате частного предприятия, совершенном по заказу физического лица.

В ходе следствия, среди прочего, собраны доказательства причастности организатора и других членов банды к незаконному перемещению из зоны проведения операции Объединенных сил на востоке Украины реактивных противотанковых гранатометов различных модификаций с целью их дальнейшего сбыта.

Читайте такжеНа Киевщине ночью произошла перестрелка с участием главы набсовета "Киевгорстроя"

"Реализация боеприпасов проходила путем обустройства "закладок" в лесопосадке на территории одной из областей. Географические координаты "закладок" предоставлялись покупателям после внесения ими оплаты. В рамках расследования задокументирован факт сбыта членами банды 10 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26", - сообщили в прокуратуре.

По результатам проведения комплекса гласных и негласных следственных (розыскных) действий восемь участников банды, в том числе ее организатор, задержаны.

В ходе проведения обысков у членов банды изъято автоматическое огнестрельное оружие, 5 пистолетов, глушители к огнестрельному оружию, прицелы, большое количество патронов, средства связи, банковские карточки, наркотические вещества и другие вещественные доказательства.

На сегодняшний день всем фигурантам объявлено о подозрении, в том числе в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 Уголовного кодекса Украины (бандитизм) и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, около 02.00 13 апреля в Печерском районе Киева неизвестный выстрелил в здание "Киевгорстроя" на улице Суворова из гранатомета.

В результате взрыва было повреждено здание, в котором расположен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков, жертв и пострадавших не было.

Недалеко от места происшествия, через дорогу, правоохранители обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами.