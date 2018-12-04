Обнимали и обворовывали: в Одессе задержали молодчиков, "охотившихся" на иностранцев

Потерпевшие теряли бдительность при объятиях с незнакомцами, а вместе с ней - золотые украшения, кошельки и телефоны.

В Одессе задержали группу молодых людей, которые подходили к незнакомым иностранцам, сжимали их в «дружеских» объятиях, после чего обворовывали жертву.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Четверо парней «работали», в основном, с иностранцами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Окружив ошеломленного человека и сжимая его в «дружеских» объятиях, молодые люди незаметно снимали с нее золотые украшения, вытаскивали из карманов кошельки, гаджеты и другое ценное имущество. Если же «схема» не срабатывала и потерпевший приходил в себя, ему угрожали физической расправой, уже открыто отбирали вещи и уходили», - рассказали в полиции.

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В настоящее время правоохранители установили причастность сообщников к совершению трех краж и одного грабежа на территории Одессы. Среди потерпевших были и украинцы.

Все четверо подозреваемых оказались местными жителями в возрасте от 21-го до 28-ми лет. В настоящее время по фактам преступной деятельности группы открыты уголовные производства по статьям 185 (кража) и 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По согласованию с прокуратурой, следователем внесено ходатайство о заключении под стражу и трех других ее участников. На данный момент фигуранты производства проверяются на причастность к совершению других преступлений.